Найдите производную функции y=(x^5+4/(x^5))*(3x^(3/5)-x^3)
Алгебра
Найдите производную функции y=(x^5+4/(x^5))*(3x^(3/5)-x^3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(x^5 +4) / (x^5*(3x^3/5 - x^3) y'= (x^5+4)' *(x^5*(3x^3/5-x^3) - (x^5+4) * (x^5*(3x^3/5 -x^3)'(числитель) _____________________________________________ = (3x^3/5-x^3)^2 (знаменатель) =5x^4 * (x^5(3x^3/5 -x^3) - (x^5 +4) * 5x^4(9/5x^-2/5 -3x^2) _________________________________________________ (3x^3/5 -x^3)^2
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