Найдите производную функции y=(x^5+4/(x^5))*(3x^(3/5)-x^3)

Алгебра
Найдите производную функции y=(x^5+4/(x^5))*(3x^(3/5)-x^3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(x^5 +4) / (x^5*(3x^3/5 - x^3) y'= (x^5+4)' *(x^5*(3x^3/5-x^3) - (x^5+4) * (x^5*(3x^3/5 -x^3)'(числитель)       _____________________________________________  =                                          (3x^3/5-x^3)^2       (знаменатель) =5x^4 * (x^5(3x^3/5 -x^3) - (x^5 +4) * 5x^4(9/5x^-2/5 -3x^2) _________________________________________________                                             (3x^3/5 -x^3)^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Страны, участвовавшие в военных действиях Восточный фронт Западный фронт
Ответить
Английский язык
Переведите, прошу, хоть несколько
Ответить
Информатика
Язык Python: Цикл while. Помогите пожалуйста,заранее огромное спасибо 1. Какое число ну??но написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ров...
Ответить
Химия
Расставь коэффиценты в следующей схеме: C+O2=>CO2 Na + F2 =>NaF Al+Cl2 =>AlCl3 Fe+O2=>Fe2O3
Ответить
Математика
Полили 12 грядок с овощами. Для половины числа всех грядок израсходавали по 3 лейки воды на грядку, а для другой половины - по 2 лейки воды на гряд...
Ответить