Язык Python: Цикл while. Помогите пожалуйста,заранее огромное спасибо 1. Какое число ну??но написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i = 4 while i lt;= ...: print ( "Привет!" ) i += 1 2. Сколько ра...
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Язык Python: Цикл while. Помогите пожалуйста,заранее огромное спасибо 1. Какое число ну??но написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i = 4 while i lt;= ...: print ( "Привет!" ) i += 1 2. Сколько раз будет выполнен этот цикл? i = 6 while i lt; 5: print ( "Привет!" ) i += 1 3. Какое число будет выведено на экран в результате выполнения этого цикла? i = 5 print ( "9", sep="" ) while i lt; 5: print ( i, sep="" ) i += 1 4. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 4 раза? i = 3 while i gt;= ...: print ( "Привет!" ) i -= 1 5. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i = ... while i gt;= 2: print ( "Привет!" ) i -= 1 6. Какое число нужно написать вместо многоточия, чтобы цикл выполнился ровно 2 раза? i = ... while i lt;= 2: print ( "Привет!" ) i += 1 7. Чему будет равно значение переменной «a» после выполнения этого цикла? i = 4 a = 12 while i lt; 5: a += i i += 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшой совет: Обращайте внимание на отступы при оформлении блоков программы. В Python нет операторных скобок как в Паскале. Блоки оформляются отступами. Задание №1 Переменная I = 4, при I=5 тело цикла выполнится 2 раза Задание №2 Цикл будет выполнен ни разу Задание №3 На выходе получим 9 Задание №4 Впишите 0, не ошибетесь) Задание №5 i = 3 Задание №6 А тут i = 1 Задание №7 После выполнения цикла переменная а = 16
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