Расставь коэффиценты в следующей схеме: C+O2=gt;CO2 Na + F2 =gt;NaF Al+Cl2 =gt;AlCl3 Fe+O2=gt;Fe2O3
Химия
Расставь коэффиценты в следующей схеме: C+O2=gt;CO2 Na + F2 =gt;NaF Al+Cl2 =gt;AlCl3 Fe+O2=gt;Fe2O3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С+O2=CO2(Так и будет) 2Na+F2=2NaF 2Al+3Cl2=2AlCl3 4Fe+3O2=2Fe2O3
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