Страны, участвовавшие в военных действиях Восточный фронт Западный фронт
История
Страны, участвовавшие в военных действиях Восточный фронт Западный фронт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первая мировая восточный фронт: Российская империя,западный:Великобритания, Франция, с 1917 года США. если вторая мировая восточный фронт:СССР,западный Великобритания, США.
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