Соотнесите компоненты политической системы с предложенными политическими ка??егориями: 1) институциональный компонент 2) функциональный компонент 3) регулятивный компонент 4) коммуникативный компонент 5) идеологический...

Обществознание

Соотнесите компоненты политической системы с предложенными политическими ка??егориями: 1) институциональный компонент 2) функциональный компонент 3) регулятивный компонент 4) коммуникативный компонент 5) идеологический компонент а) политическая культура б) митинг в) партии г) отношения между партиями д) указы Президента е) государство ж) Конституция з) законодательная функция парламента и) лобби к) конфликт между Президентом и парламентом

Автор: Гость