Каким образом свинец,попавший в почву,может вызвать отравление у людей? Придумай ??хему,поясняющую твои предположения. За ответ заранее спасибо
Биология
Каким образом свинец,попавший в почву,может вызвать отравление у людей? Придумай ??хему,поясняющую твои предположения. За ответ заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свинец может попасть в почву с выхлопными газами, а из почвы в огород и овощи, а оттуда в организм человека и это может вызвать сильное отравление организма. Отметь ответ как ЛУЧШИЙ пожалуйста)
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