Помогите решить задачу Дано: V(SO2)=8,96л н.у. m(раствора NaOH)=360 г W (массовая доля NaOH)=12% Найти: m(веществ )-?

Гость: Гость:

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O n(SO2) = V/Vm = 8.96/22.4 = 0.4 моль m(NaOH) = ω*m(раствора NaOH) = 0.12*360 = 43.2 г n(NaOH) = m/M = 43.2/40 = 1.08 моль SO2 - недостаток NaOH - избыток Расчет ведем по недостатку Из уравнения реакции: n(Na2SO3) = 0.4 моль m(Na2SO3) = n*M = 0.4*126 = 50.4 г В растворе останется NaOH: n(NaOH) (на реакцию) = 0,4*2/1 = 0,8 моль n(NaOH) (остаток) =1,08-0,8 = 0,28 моль m(NaOH) = m*M = 0.28*40 = 11.2 г