Какие надо поставить заки 4*4*4*4=4 из учебника 3 класса 2 части
Математика
Какие надо поставить заки 4*4*4*4=4 из учебника 3 класса 2 части
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Гость:
(*) - умножение. 4*4-4*4=4
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