1. Два одинаковых одноименно металлических шарика заряжены одноименно так,что величина заряда на одном шарике в 5 раз больше, чем на другом. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули прежнее расстояние, много большее размер...

Физика

1. Два одинаковых одноименно металлических шарика заряжены одноименно так,что величина заряда на одном шарике в 5 раз больше, чем на другом. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули прежнее расстояние, много большее размеров шариков. во сколько раз изменилась сила взаимодействия между шариками? 2. Какую работу совершает поле при перемещении заряда 20 нКл из точки спотенциалом 700 В в точку с потенциалом 200 В ?

Автор: Гость