1. Два одинаковых одноименно металлических шарика заряжены одноименно так,что величина заряда на одном шарике в 5 раз больше, чем на другом. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули прежнее расстояние, много большее размер...

Физика
1. Два одинаковых одноименно металлических шарика заряжены одноименно так,что величина заряда на одном шарике в 5 раз больше, чем на другом. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули прежнее расстояние, много большее размеров шариков. во сколько раз изменилась сила взаимодействия между шариками? 2. Какую работу совершает поле при перемещении заряда 20 нКл из точки спотенциалом 700 В в точку с потенциалом 200 В ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) F = kq1q2/r² - закон Кулона F1 = kq5q/r² = k5q²/r², q + 5q = 6q, 6q / 2 = 3q - стал каждый заряд закон сохранения зарядов F2 = k3q3q/r² = k9q²/r² Делим F2 на F1 F2/F1 = (9kq²/r²) / (5kq²/r²) = 9/5 =1,8 - увеличилась в 1,8 раза 2) A = - q*(φ2 - φ1) = - 20*10⁻¹⁹ Кл * (200 В - 700 В) = 1,0*10⁻¹⁵ Дж
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