В каком направлении течёт река Муррей

Окружающий мир
В каком направлении течёт река Муррей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муррей течет на запад вдоль границы Виктории и Нового Южного Уэльса.
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