Судебником у московській державі називали
История
Судебником у московській державі називали
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Судебник - збірник законів періоду станової монархії в Росії і деяких інших країнах.
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