Решите с окончаниями пожалуйста заранее спасибо

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Решите с окончаниями пожалуйста заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воински патруль и п по кратчайшим путям д п после летних каникул р п среди весенних цветов в п от легчайших сумок р п  в трёхлетний срок в п по длинным доскам п п  про главную дорогу в п после важнейшей критики р п  перед старинными картинами т п  об истинных открытиях п п  машинный завод и п предпоследняя попытка и п
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