На столе стоят 3 подсвечника на одну свечу, они отличаются формой. Костя должен выбрать для оформления подсвечник с одной свечой. Пока он подобрал подходящий вариант, он перепробовал все комбинации «подсвечник — свеча». Всего о...
Информатика
На столе стоят 3 подсвечника на одну свечу, они отличаются формой. Костя должен выбрать для оформления подсвечник с одной свечой. Пока он подобрал подходящий вариант, он перепробовал все комбинации «подсвечник — свеча». Всего он перебрал 12 вариантов. Сколько было различных свеч? А) 4 Б) 8 В) 2 Г) 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А 4 свечи было использавоно
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