На столе стоят 3 подсвечника на одну свечу, они отличаются формой. Костя должен выбрать для оформления подсвечник с одной свечой. Пока он подобрал подходящий вариант, он перепробовал все комбинации «подсвечник — свеча». Всего о...

Информатика

На столе стоят 3 подсвечника на одну свечу, они отличаются формой. Костя должен выбрать для оформления подсвечник с одной свечой. Пока он подобрал подходящий вариант, он перепробовал все комбинации «подсвечник — свеча». Всего он перебрал 12 вариантов. Сколько было различных свеч? А) 4 Б) 8 В) 2 Г) 6

Автор: Гость