Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу Из двух городов и встрет??лись через 4 часа скорость первого самолета 900 километров час Определите скорость второго самолета если расстояние между городами 7000 километров

Математика

Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу Из двух городов и встрет??лись через 4 часа скорость первого самолета 900 километров час Определите скорость второго самолета если расстояние между городами 7000 километров

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