Ребят,помогите,пожалуйста! Нужно уравнять методом эл.баланса HBr+KBrO3=Br2+KBr+H2O
Химия
Ребят,помогите,пожалуйста! Нужно уравнять методом эл.баланса HBr+KBrO3=Br2+KBr+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+1-1 +1+5-2 +1-1 0 +1-2 6HBr + KBrO3 ------> KBr + 3Br2 + 3H2O 2*Br[-1] - 2*1e ---> 2*Br[0] 3 окисление, восстановитель Br[+5] + 6e ---> Br[-1] 1 восстановление, окислитель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Два самолета вылетели Одновременно навстречу друг другу Из двух городов и встрет??лись через 4 часа скорость первого самолета 900 километров час Оп...
Информатика
На столе стоят 3 подсвечника на одну свечу, они отличаются формой. Костя должен выбрать для оформления подсвечник с одной свечой. Пока он подобрал ...