Ребят,помогите,пожалуйста! Нужно уравнять методом эл.баланса HBr+KBrO3=Br2+KBr+H2O

Химия
Ребят,помогите,пожалуйста! Нужно уравнять методом эл.баланса HBr+KBrO3=Br2+KBr+H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  +1-1   +1+5-2           +1-1      0        +1-2  6HBr + KBrO3 ------> KBr + 3Br2 + 3H2O 2*Br[-1] - 2*1e ---> 2*Br[0]     3   окисление, восстановитель Br[+5] + 6e ---> Br[-1]            1   восстановление, окислитель
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