{x+y+xy=-1 {y^2+x^2-xy=7

Гость: Гость:

Y^2+x^2-xy=7, запишем так: х^2+2ху+у^2-3ху=7, (х+у)^2-3ху=7. x+y+xy=-1 запишем так: (х+у)+ху=-1. используем метод замены: х+у=а. ху=в. тогда наша система запишется так. {а^2-3в=7. а+в=-1. в=-1-а. подставим в 1- уравнение вместо в. а^2-3·(-1-а)=7. а^2+3+3а=7. а^2+3а-4=0. а1=-4; а2=1, в1=-1-(-4)=3; в2=-2. найдем теперь х и у. 1)при а=-4. в=3. х+у=-4. ху=3. х1=-3. у1=-1. 2) при а=1. в=-2. х+у=1. ху=-2. х=2; у=-1; ответ: х1=-3. у1=-1. х2=2; у2=-1;