Не выполняя построения,укажите координаты точки пересечения графиков функции y=18x+2 и y=-24x+2
Алгебра
Не выполняя построения,укажите координаты точки пересечения графиков функции y=18x+2 и y=-24x+2
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