При ожоге кожи фосфором её обильно смачивают 5% раствором сульфата меди (2) , число молекул сульфата меди в 320 г раствора
Химия
При ожоге кожи фосфором её обильно смачивают 5% раствором сульфата меди (2) , число молекул сульфата меди в 320 г раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CuSO4) = 320*0.05 = 16 г n(CuSO4) = 16/160 = 0.1 N(CuSO4) = 0.1*6.02*10^23 = 0.602*10^23 Ответ: B
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