При ожоге кожи фосфором её обильно смачивают 5% раствором сульфата меди (2) , число молекул сульфата меди в 320 г раствора

Химия

При ожоге кожи фосфором её обильно смачивают 5% раствором сульфата меди (2) , число молекул сульфата меди в 320 г раствора

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