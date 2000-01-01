Помогите определить падеж имён существительных во множественном числе! Дам 100 балов

Русский язык
Помогите определить падеж имён существительных во множественном числе! Дам 100 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вагоны, автомобили - винительный Водители - именительный Автомашин -родительный Вагонов - родительный Пассажиры - именительный Местах - предложный
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