ПОМОГИТЕ!!!!!!!! определите относительную влажность воздуха,если при температуре +30*С в воздухе содержится 10 граммов водяного пара

География
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! определите относительную влажность воздуха,если при температуре +30*С в воздухе содержится 10 граммов водяного пара
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 * 100/30= 33,3 процентов
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