Помогите отгадать слово в кросворде: в деревянном домике проживают гномики, все т??кие добряки раздают всем огоньки , слово из 6 букв,начинается на букву С. помогите очень надо спасибо
Русский язык
Помогите отгадать слово в кросворде: в деревянном домике проживают гномики, все т??кие добряки раздают всем огоньки , слово из 6 букв,начинается на букву С. помогите очень надо спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово-спички. Спички находятся в деревянном домике-коробке ,а так же они дают огоньки.
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