Помогите отгадать слово в кросворде: в деревянном домике проживают гномики, все т??кие добряки раздают всем огоньки , слово из 6 букв,начинается на букву С. помогите очень надо спасибо

Русский язык

Помогите отгадать слово в кросворде: в деревянном домике проживают гномики, все т??кие добряки раздают всем огоньки , слово из 6 букв,начинается на букву С. помогите очень надо спасибо

Автор: Гость