Спишите текст соблюдая орфографические нормы приёмом поморфемного письма записывайте слова в кторые нужно вставить н или нн 5-9 класс 1 поляна окружё(н нн)ая с трёх сторон лесом,а с севера огороже(н нн)ая увалом,казалось зелён...
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Спишите текст соблюдая орфографические нормы приёмом поморфемного письма записывайте слова в кторые нужно вставить н или нн 5-9 класс 1 поляна окружё(н нн)ая с трёх сторон лесом,а с севера огороже(н нн)ая увалом,казалось зелёною чашей. меж зубчатыми вершинами зелё(н нн)ых а(лл л)ей плавился багря(н нн)ый закат. в промытом дождём,прихваче(н нн)ом первыми утре(н нн)иками воздухе не дрожало ни одной пылинки. осе(н нн)яя пышность и яркость зелены всюду удивительно сочетались в весе(н нн)ей чистотой красок,что бывает только на горных склонах в благодатные солнечные годы да в северных мостах. от закатного отовета всё приняло тёплый,телесный о(т тт)енок. серая,вытопта(н нн)ая площадка перед холмом,там,где сходились три дороги,была смуглой и ласковой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поляна окружённая с трёх сторон лесом,а с севера огороженная увалом,казалось зелёною чашей. Меж зубчатыми вершинами зелёных аллей плавился багряный закат. В промытом дождём,прихваченном первыми утренниками воздухе не дрожало ни одной пылинки. Осенняя пышность и яркость зелени всюду удивительно сочетались с весенней чистотой красок,что бывает только на горных склонах в благодатные солнечные годы, да в северных местах. От закатного отсвета всё приняло тёплый,телесный оттенок. Серая,вытоптанная площадка перед холмом,там,где сходились три дороги,была смуглой и ласковой.
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