Помогите!!!!!! ответить на 4 вопрос

Биология
Помогите!!!!!! ответить на 4 вопрос
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Гость:
На зеркале появится конденсат-капли воды , от пара
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