Помогите ответить на вопросы по литературному чтению. Константин Паустувский "ко?? ворюга" с 1-3 пожалуйста буду очень благодарна!

Литература

Помогите ответить на вопросы по литературному чтению. Константин Паустувский "ко?? ворюга" с 1-3 пожалуйста буду очень благодарна!

Автор: Гость