Помогите ответить на вопросы по литературному чтению. Константин Паустувский "ко?? ворюга" с 1-3 пожалуйста буду очень благодарна!
Литература
Помогите ответить на вопросы по литературному чтению. Константин Паустувский "ко?? ворюга" с 1-3 пожалуйста буду очень благодарна!
Ответ(ы):
Гость:
1 вопрос, Какого цвета непомню,вроде Рыжего 2 Вопрос,Разорвано ухо 3 Вопрос Рыбу
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