Помогите ответить на вопросы по литературному чтению. Константин Паустувский "ко?? ворюга" с 1-3 пожалуйста буду очень благодарна!

Литература
Помогите ответить на вопросы по литературному чтению. Константин Паустувский "ко?? ворюга" с 1-3 пожалуйста буду очень благодарна!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 вопрос, Какого цвета непомню,вроде Рыжего 2 Вопрос,Разорвано ухо 3 Вопрос Рыбу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса первой гири 1 кг,масса второй гири 2 кг,масса третьей гири 5 кг
Ответить
Биология
Первый ответ сделаю лучшим♥
Ответить
Литература
Сенкан про Ленграна. Повість Золотий жук
Ответить
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два грузовика. Скорость одного из них- 65,4 км/ч, а скорость второго- на 10,8 км/ч меньше. ...
Ответить
Математика
Как вычислить Площадь квадрата
Ответить