Первый ответ сделаю лучшим♥

Биология
Первый ответ сделаю лучшим♥
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1- плевра 2-носовая полость 3-легочные пузырьки 4-трахея 5-надгортанник 6-гортань 7-легкие 8-гортань 9-бронхи 10-хрящевые полукольца 11-легочные пузырьки 12-легочные пузырьки 13-бронхи 14-носовая полость 15-бронхи
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