Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 12 листов , а на другой вид тетрадей - 18 листов. Сколько изготовили тетрадей каж...

Математика
Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 12 листов , а на другой вид тетрадей - 18 листов. Сколько изготовили тетрадей каждого вида?
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Автор: Гость
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Гость:
12+18(60-8)=840                                                                                             12х+1080-18х=840                                                                                       -6х=-1080+840                                                                                                -6х=-240                                                                                                      х=240/6                                                                                                            х=40  тетрад 12 л                                                                                       60-х=60-40=20   тетрад 18 л                            
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