Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 12 листов , а на другой вид тетрадей - 18 листов. Сколько изготовили тетрадей каж...

Математика

Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 12 листов , а на другой вид тетрадей - 18 листов. Сколько изготовили тетрадей каждого вида?

Автор: Гость