Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 12 листов , а на другой вид тетрадей - 18 листов. Сколько изготовили тетрадей каж...
Математика
Решите задачу алгебраическим способом. на изготовление 60 тетрадей двух видов пош??о 840 листов бумаги. На каждую тетрадь одного вида требовалось 12 листов , а на другой вид тетрадей - 18 листов. Сколько изготовили тетрадей каждого вида?
Ответ(ы):
Гость:
12+18(60-8)=840 12х+1080-18х=840 -6х=-1080+840 -6х=-240 х=240/6 х=40 тетрад 12 л 60-х=60-40=20 тетрад 18 л
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