Длина огорода прямоугольной формы 12 метров а ширина составляет одну третью часть длины Какой длины забор нужен вокруг огорода

Математика

Длина огорода прямоугольной формы 12 метров а ширина составляет одну третью часть длины Какой длины забор нужен вокруг огорода

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