Длина огорода прямоугольной формы 12 метров а ширина составляет одну третью часть длины Какой длины забор нужен вокруг огорода
Математика
Длина огорода прямоугольной формы 12 метров а ширина составляет одну третью часть длины Какой длины забор нужен вокруг огорода
Ответ(ы):
Гость:
Ширина огорода 12:3=4(м) Ищем периметр 12*2+4*2=24+8=32(м) Длина забора 32м.
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