Какой синоним можно подабрать к белокурый

Русский язык
Какой синоним можно подабрать к белокурый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Блондинистый, Светловолосый
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