Помогите срочно плиз не получается

Математика
Помогите срочно плиз не получается
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда в скобках вычислишь, то получится 21/21 =1. Будет уравнение 1х =1/5 х =1/5. Пиши у дробей черту дроби!
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