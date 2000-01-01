Упражнение 34. заранее спасибо.

Гость: Гость:

1/2 кг -это полкило, т. е. 500 гр. Теперь 500 гр раздели на 1/8, получается 4000. Следовательно в 1/2 кг по 1/8 содержиться 4000 раз. А в 1/4 кг -в два раза меньше, т. е. 2000 раз.