Помогите с кроссвордом Бер сөзінің антонимі Две буквы Қарттың алғысы Четыре буквы Үйдің берекесін сәнін кіргізетін Три буквы ешкінің баласы Три буквы Ответ дайте на русском языке :) Я вам тоже помогу

Қазақ тiлi

Помогите с кроссвордом Бер сөзінің антонимі Две буквы Қарттың алғысы Четыре буквы Үйдің берекесін сәнін кіргізетін Три буквы ешкінің баласы Три буквы Ответ дайте на русском языке :) Я вам тоже помогу

Автор: Гость