Помогите с кроссвордом Бер сөзінің антонимі Две буквы Қарттың алғысы Четыре буквы Үйдің берекесін сәнін кіргізетін Три буквы ешкінің баласы Три буквы Ответ дайте на русском языке :) Я вам тоже помогу
Қазақ тiлi
Помогите с кроссвордом Бер сөзінің антонимі Две буквы Қарттың алғысы Четыре буквы Үйдің берекесін сәнін кіргізетін Три буквы ешкінің баласы Три буквы Ответ дайте на русском языке :) Я вам тоже помогу
Ответ(ы):
Гость:
Бер - ал карттын алғысы бата ? ешкінің баласы - лақ
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