В двух цехах производят детали. Из двухсот граммов получается одна деталь. В первый цех подано 12 килограммов заготовок, а во второй цех – 8 килограммов. Сколько деталей изготовят в двух цехах. Решить 2 -мя способами

Математика

В двух цехах производят детали. Из двухсот граммов получается одна деталь. В первый цех подано 12 килограммов заготовок, а во второй цех – 8 килограммов. Сколько деталей изготовят в двух цехах. Решить 2 -мя способами

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