В двух цехах производят детали. Из двухсот граммов получается одна деталь. В первый цех подано 12 килограммов заготовок, а во второй цех – 8 килограммов. Сколько деталей изготовят в двух цехах. Решить 2 -мя способами
Математика
В двух цехах производят детали. Из двухсот граммов получается одна деталь. В первый цех подано 12 килограммов заготовок, а во второй цех – 8 килограммов. Сколько деталей изготовят в двух цехах. Решить 2 -мя способами
Ответ(ы):
Гость:
в 1 кг 1000 грамм решение:5 штук за 1 кг 12 кг=60 штук 1 цех а второй цех 40 штук всего 100 штук
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