Чем прославился Айвазовский Иван Константинович?

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Ива́н Константи́нович Айвазо́вский (арм. Հովհաննես Այվազյան, Ованнес Айвазян; 17 [29] июля 1817 год — 19 апреля [2 мая] 1900 год) — всемирно известный русский[1][2][3][4] художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века[5]. Брат армянского историка и архиепископа ААЦ Габриэла Айвазовского.