Образуйте от глаголов, где это возможно, деепричастия с частицей не. Составить с д??епричастиями словосочетание. Образец прекратить - не прекратив работы. Глаголы: подчинить, подчиняться, пародировать, полемизировать, дискуссир...

Гость: Гость:

Подчинить- не подчинив сотрудника, подчиняться- не подчиняться начальству, пародировать- не пародировать на сцене, полемизировать- не полемизировать дискуссию, дискуссировать- не дискуссировать на отвлеченную тему, дискутировать- не дискутировать на спорный вопрос, предать- не предать лучшего друга, презирать- не презирать врага, прекратить- не прекратить повторяться, пререкаться- не пререкаться со старшими, пресмыкаться- не пресмыкаться перед авторитетом