Сам ето местоимение ??? Сам це знайменник ???
Українська мова
Сам ето местоимение ??? Сам це знайменник ???
Ответ(ы):
Гость:
Да, сам це займенник
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