Сам ето местоимение ??? Сам це знайменник ???

Українська мова
Сам ето местоимение ??? Сам це знайменник ???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, сам це займенник
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