Допишите уравнение химической реакции Расставьте коэффициенты а) CaO+Co2=... б) ?+?= FeCl2+H2 очень срочно надо желательно подробно расписать

Химия

Допишите уравнение химической реакции Расставьте коэффициенты а) CaO+Co2=... б) ?+?= FeCl2+H2 очень срочно надо желательно подробно расписать

Автор: Гость