Допишите уравнение химической реакции Расставьте коэффициенты а) CaO+Co2=... б) ?+?= FeCl2+H2 очень срочно надо желательно подробно расписать
Химия
Допишите уравнение химической реакции Расставьте коэффициенты а) CaO+Co2=... б) ?+?= FeCl2+H2 очень срочно надо желательно подробно расписать
Ответ(ы):
Гость:
A) CaO+ => Ca б) 2НCl+ Fe => +
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