У Толи А грн,а у Петра - в 3 раза больше.На сколько грн. меньше у Толи,чем у Петра.Нужно записать уравнение. В ведре С л воды,а в банке - на 8 л меньше.Во сколько раз в ведре воды больше,чем в банке?Записать уравнение. На С г...

Математика

У Толи А грн,а у Петра - в 3 раза больше.На сколько грн. меньше у Толи,чем у Петра.Нужно записать уравнение. В ведре С л воды,а в банке - на 8 л меньше.Во сколько раз в ведре воды больше,чем в банке?Записать уравнение. На С грн.купили слив по А грн.за 1 кг.Съели В кг.Сколько кг.слив осталось?Записать уравнение. Посадили А рядов смородины,по 6 кустов в каждом,и В кустов крыжовника.Сколько всего кустов посадили (записать уравнением) У брата А грн.Это на 15 грн. меньше, чем у сестры.Сколько денег останется у нее,если она купит игрушку за В грн.?Сложить уравнение и найти его значение,если А=36,В=40

Автор: Гость