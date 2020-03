1) Определите значение переменной S после выполнения следующего фрагмента программы: S:=5; i:=14; while i gt; 1 do begin S := S + i div 2; i := i - 1; end; 2) Определите, что будет напечатано в результате работы следующег...

Информатика

1) Определите значение переменной S после выполнения следующего фрагмента программы: S:=5; i:=14; while i gt; 1 do begin S := S + i div 2; i := i - 1; end; 2) Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: var k, s: integer; begin s:=0; k:=1; while s lt; 66 do begin k:=k+3; s:=s+k; end; write(k); end. 3) Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: var k, s: integer; begin s:=5; k:=0; while k lt; 15 do begin k:=k+2; s:=s+k; end; write(s); end. 4) За¬пи¬ши¬те зна¬че¬ние пе¬ре¬мен¬ной s, по¬лу¬чен¬ное в ре¬зуль¬та¬те ра¬бо¬ты сле¬ду¬ю¬щей про¬грам¬мы. Текст про-грам¬мы при¬ведён на трёх язы¬ках про¬грам¬ми¬ро¬ва¬ния. а) б) Var s,k: integer; Begin s := 0; for k := 3 to 8 do s := s + 6; writeln(s); End. Var s,k: integer; Begin s := 0; for k := 8 to 12 do s := s + 12; writeln(s); End.

Автор: Гость