Выполни вычитание и проверь результат сложения

Математика
Выполни вычитание и проверь результат сложения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 328 Б) 582 ...............
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