Летит поют бегут собираются выступает бегают покачивает пищит отвечает не знаещь зовут раскачало тресну лопнет пойдет хвастаешь говорит по временам

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Летит поют бегут собираются выступает бегают покачивает пищит отвечает не знаещь зовут раскачало тресну лопнет пойдет хвастаешь говорит по временам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
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