Летит поют бегут собираются выступает бегают покачивает пищит отвечает не знаещь зовут раскачало тресну лопнет пойдет хвастаешь говорит по временам

Русский язык

Летит поют бегут собираются выступает бегают покачивает пищит отвечает не знаещь зовут раскачало тресну лопнет пойдет хвастаешь говорит по временам

Автор: Гость