Летит поют бегут собираются выступает бегают покачивает пищит отвечает не знаещь зовут раскачало тресну лопнет пойдет хвастаешь говорит по временам
Русский язык
Летит поют бегут собираются выступает бегают покачивает пищит отвечает не знаещь зовут раскачало тресну лопнет пойдет хвастаешь говорит по временам
Ответ(ы):
Гость:
летит(наст) поют(наст) бегут(наст) собираются(наст) выступает (наст) бегают(наст) покачивает(наст) пищит (наст) отвечает (наст) не знаешь (наст) зовут(наст) раскачало (прош) тресну(буд) лопнет(буд) пойдет(буд) хвастаешь(наст) говорит (наст)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
География