Какое значение для Российской империи имели Черноморские проливы?

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Проливы и каналы являются одним из главных факторов в сфере международных перевозок и торговли. Среди них заметно выделяются международные проливы и каналы. Они всегда имели важное историческое значение. Это вполне понятно, так как обладание тем или иным проливом или каналом часто означало для государства возможность регулирования и контроля за морским сообщением между различными государствами. Страна, контролирующая данный пролив или канал, могла установить блокаду и таким образом повлиять на экономическое развитие отдельных государств и мира в целом. Морские пути всегда были наиболее приемлемы и удобны для транспортировки различных грузов и путешествий. Их роль не изменилась и в настоящее время. Часто открытие нового канал или пролива приводило к серьёзным мировым последствиям: возникновению нового государства, усовершенствованию торговли, расцвету или упадку городов или даже государств. Нельзя не отметить, что зачастую существует недостаток проливов или каналов в определенных местах. Человек научился исправлять географическую карту по своему желанию. Об этом свидетельствует постройка все новых каналов. Черноморские проливы о них редко говорят по отдельности, в нашем представлении они выступают как единое целое. Черноморские проливы, говорим мы, и это понятие обхватывает не только сами проливы, но и Мраморное море, расположенное между ними. Черноморские проливы — единственный путь сообщения между Черным и Средиземным морями, и они занимают особое положение в системе международных морских путей. Исторический путь черноморских проливов. Пока Византия, а после завоевания в 1453 году Константинополя турками — Османская империя господствовали над всем Черноморским побережьем и Черное море ввиду этого было фактически их внутренним морем, использование черноморских проливов было внутренним делом этих государств. К концу семнадцатого века обстановка существенно изменилась. Петр 1 приступил к строительству Азовского флота и в 1696 году взял Азов. Таким образом Россия вышла на побережье Азовского и Черного морей. Теперь вопрос о входе в Черное море и выходе из него приобрел международный характер и составил впоследствии важную часть так называемого восточного вопроса. К началу русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия не ставила перед собой широких международных задач. Задачей первой необходимости было стремление закрепиться на Черноморском побережье, обеспечить свободу морской торговли в Черном море, удержать за собой ранее завоеванный Азов и установить с Турцией дипломатические отношения наравне с западноевропейскими державами.