Великий британский моряк Джеймс Кук совершил три кругосветных путешествия и открыл материк 1) Америку 2) Азию 3) Антарктиду 4)Австралию

Окружающий мир
Великий британский моряк Джеймс Кук совершил три кругосветных путешествия и открыл материк 1) Америку 2) Азию 3) Антарктиду 4)Австралию
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Гость:
Австралию.....................
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