,,Весна, весна как воздух чист!..." Меняются ли интонации актёра, когда он читает сти??и о лёгких облаках, о бурной реке, о песне незримого жаворонка?

Гость: Гость:

По моему актёр непременно меняет свою интонацию говоря об легких облоках он понижает свой тон и читает более спакойным тоном, ну о бурной реке он говорит более грозно и величествено, о песне незримого жаворонка с весельем и радостью. Так вот я думаю