,,Весна, весна как воздух чист!..." Меняются ли интонации актёра, когда он читает сти??и о лёгких облаках, о бурной реке, о песне незримого жаворонка?
Литература
,,Весна, весна как воздух чист!..." Меняются ли интонации актёра, когда он читает сти??и о лёгких облаках, о бурной реке, о песне незримого жаворонка?
Ответ(ы):
Гость:
По моему актёр непременно меняет свою интонацию говоря об легких облоках он понижает свой тон и читает более спакойным тоном, ну о бурной реке он говорит более грозно и величествено, о песне незримого жаворонка с весельем и радостью. Так вот я думаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как вы понимаете следущие утверждения ? Расписать каждый пункт. Лишь немногие мог??т творить политику,но судить о ней могут все ( Перикл). Сегодня ...
Литература