В треугольнике АВС известно,что С=90°,ВАС=60°,отрезок АD-биссектриса,отрезок СD на 3 с?? меньше отрезка ВD.Найдите биссектрису АD

Геометрия
В треугольнике АВС известно,что С=90°,ВАС=60°,отрезок АD-биссектриса,отрезок СD на 3 с?? меньше отрезка ВD.Найдите биссектрису АD
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть гипотенуза АВ=у, тогда катет АС=у/2 - катет против угла в 30° равен половине гипотенузы. Биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам BD:DC=AB:AC BD:DC=y:(y/2)=2 пусть BD=x, тогда DC=(x-3) x:(x-3)=2 x=2(x-3) x=2x-6 x=6 BD=6 см ΔABD - равнобедренный, ∠АВD=∠BAD=30° BD=DA=6 см
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