Помогите пожалуйста!!! Задание по русскому языку напиши глаголы в 2 столбика глаго??ы-смотреть видеть говорить делать учавствовать готовить играть гулять и задовать

Русский язык

Помогите пожалуйста!!! Задание по русскому языку напиши глаголы в 2 столбика глаго??ы-смотреть видеть говорить делать учавствовать готовить играть гулять и задовать

Автор: Гость