Помогите пожалуйста!!! Задание по русскому языку напиши глаголы в 2 столбика глаго??ы-смотреть видеть говорить делать учавствовать готовить играть гулять и задовать

Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Задание по русскому языку напиши глаголы в 2 столбика глаго??ы-смотреть видеть говорить делать учавствовать готовить играть гулять и задовать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый столбик (2спр): Смотреть, видеть, говорить, готовить Второй столбик (1спр): Делать, учавствовать, играть, гулять, задавать
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