2 сут - 17 ч = ? сут ? ч 3 в - 76 лет = ? в ? лет 14 ч - 12 сек = ? ч ? мин ? сек 5 ц 82 кг - 93 кг = ? ц ? ??г 8 т - 548 кг = ? т ? кг 3 км - 24 м = ? км ? м 2 мес - 45 дней = ? дней 12 ч + 75 мин = ? ч 75 мин

Математика

2 сут - 17 ч = ? сут ? ч 3 в - 76 лет = ? в ? лет 14 ч - 12 сек = ? ч ? мин ? сек 5 ц 82 кг - 93 кг = ? ц ? ??г 8 т - 548 кг = ? т ? кг 3 км - 24 м = ? км ? м 2 мес - 45 дней = ? дней 12 ч + 75 мин = ? ч 75 мин

Автор: Гость