Какое прилагательное не имеет краткой формы? 1)громадный 2)резкий 3)громкий 4)золотой. Помогите пж пж пж даю 30 баллов

Русский язык
Какое прилагательное не имеет краткой формы? 1)громадный 2)резкий 3)громкий 4)золотой. Помогите пж пж пж даю 30 баллов
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Ответ(ы):
Гость:
Золотой не имеет краткой формы
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