Как вы понимаете следущие утверждения ? Расписать каждый пункт. Лишь немногие мог??т творить политику,но судить о ней могут все ( Перикл). Сегодня политика это как - футбол : все болеют, дают друг другу советы, но не умеютиграт...

Гость: Гость:

1.Критиковать, обсуждать высказывать свое мнение может абсолютно каждый гражданин, а взять и сделать что-либо могут лишь единицы: "На словах ты Лев Толстой, а на деле хияр простой". 2.Сегодня очень много споров ведется на политические темы, много советов дают, мнения высказывают, а на самом деле толком ничего не понимают, как сделать так, чтобы бы лучше, как упростить, облегчить и тд. 3.Что такое политика? Политика, в моем понимании, это выигрыш высших чинов, богатых людей, политиков и тд за счет среднего и низшего классов, при этом средний и низший классы толком с этого ничего и не получают, как жили плохо, так и будут жить. Это лишь мое понимание, так что чем смог тем помог:)