Какой гриб может свистеть
Литература
Какой гриб может свистеть
Ответ(ы):
Гость:
Гриб Сигара дьявола издаёт свистящий звук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На какие 4 группы можно разделить слова альбом обезьяна обявленье помощь мелочь р??льс подъезд обём объяснение вьюга ложь медведь глуш
Геометрия
В треугольнике АВС известно,что С=90°,ВАС=60°,отрезок АD-биссектриса,отрезок СD на 3 с?? меньше отрезка ВD.Найдите биссектрису АD
Математика
2 сут - 17 ч = ? сут ? ч 3 в - 76 лет = ? в ? лет 14 ч - 12 сек = ? ч ? мин ? сек 5 ц 82 кг - 93 кг = ? ц ? ??г 8 т - 548 кг = ? т ? кг ...
Русский язык
Какое прилагательное не имеет краткой формы? 1)громадный 2)резкий 3)громкий 4)золотой. Помогите пж пж пж даю 30 баллов
Математика