Помогите плииз решить! голова ваще не варит:)
Алгебра
Помогите плииз решить! голова ваще не варит:)
Ответ(ы):
Гость:
1 f`(x)=1/(2x) f`(1/4)=2 2 y=cos(4x-1) y`=-4sin(4x-1) y``=-16cos(4x-1)=-16y 3 x=0 f(0)=1 f`(x)=-1/2e^(-x/2) f`(0)=-1/2 Y=1-1/2(x-0)=1-1/2*x 4 f`(x)=(2xe^x-2e^x)/4x²=2e^x*(x-2)/4x²=0 x-2=0 x=2 + _ ---------------(2)-------------------- возр (-∞;2) убыв (2;∞) 5 S=S(4^x-2^x)dx=4^x/ln4-2^x/ln2|1-0=4/ln4-2/ln2-1/ln4+1/ln2= =3/ln4-1/ln2=3/2ln2-1/ln2=(3-2)/2ln2=1/2ln2
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